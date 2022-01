Prefeitura de Passo Fundo faz melhorias no Parque de Rodeios após solicitação de secretaria estadual

A prefeitura de Passo Fundo iniciou uma série de melhorias na estrutura do Parque da Roselândia (Parque de Rodeios). Também estão sendo feitas algumas adequações e padronizações solicitadas pela Inspetoria de Defesa Agropecuária (IDA), da secretaria estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, no local de acesso dos animais no parque para liberação de eventos.

A secretaria de Obras está fazendo o patrolamento e colocação de britas em algumas ruas do parque, alargamento da rua de acesso da antiga entrada, nivelamento e patrolamento da pista de laço, colocação de pó de brita na saída dos bretes, melhoria na rampa de acesso ao parque e a solicitação da medida da Inspetoria de Defesa Agropecuária na área de carga e descarga de animais. A secretaria de Transportes e Serviços Gerais fez a podas de árvores, limpeza e corte de grama e a troca das caixas de luz, substituição de todas as lâmpadas queimadas na pista de rodeio, substituição das travessas de madeira dos suportes de refletores da pista de laço outras com maior durabilidade e também manutenção da iluminação em todas as ruas do parque.

Uma portaria solicitava que o município tivesse um único local de acesso para entrada e saída de animais no Parque da Roselândia, com carregador e descarregador padrão, com cercamento (cerca dupla) e isolamento dos animais. Também foi pedida uma sala, iluminação, internet e banheiro para utilização dos profissionais da vigilância veterinária. Foi destacada, ainda, a necessidade de isolamento total da propriedade lindeira, conhecida como área do CTG Lalau Miranda.