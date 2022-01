Custo do material escolar apresenta alta variação em lojas de Canoas

Todo início de ano letivo, pais que têm filhos em idade escolar estão preocupados com a lista de materiais. Para orientar a comunidade na compra destes produtos, o Procon Canoas efetuou levantamento de preços em 12 estabelecimentos comerciais. O trabalho, realizado durante sete dias, de 10 a 17 de janeiro, constatou que a diferença de valores na lista pode chegar a 445% de uma loja para a outra, levando em conta os 18 itens pesquisados.

A diretora do Procon Canoas, Taís Marques, explica que a variação superior a 400% é referente ao valor total da lista escolar, no comparativo de um estabelecimento com outro. Ela lembra ainda que algumas escolas também cometem abusos na hora de solicitar os itens para uso dos alunos durante o ano letivo. Para evitar problemas, o Procon apresenta algumas dicas aos pais e responsáveis na hora de adquirir os materiais.

Dentre os materiais pesquisados, alguns chamam a atenção pela diferença de valores. É o caso do dicionário de Língua Portuguesa, cujos preços encontrados variam entre R$ 4,50 e R$ 87,00, uma variação de 1.833% entre as unidades. Itens como régua, canetas, apontador e lápis preto também apresentaram diferença de valores superior a 1.000%

O Procon deu algumas dicas para economizar na compra dos materiais. A primeira é verificar o que foi comprado no último ano e o que ainda tem condições de uso. Canetas com tinta, réguas, tesouras e dicionários, por exemplo, são itens que podem ser reutilizados. Não levar as crianças na hora da compra. Nem sempre o material escolhido por elas vai caber no seu orçamento. Além disso, pais com mais de um filho na escola podem organizar a troca e o repasse de materiais entre eles. O que não é mais necessário para um pode ser utilizado pelo outro.