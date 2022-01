Audiência pública discute novos empreendimentos em Rio Grande

A secretaria de Coordenação, Planejamento, Habitação e Regularização Fundiária de Rio Grande realizou audiência pública virtual para tratar dos projetos de implantação das empresas Macro Atacado Krolow e Irmãos Jouglard. Os representantes de ambos os empreendimentos foram convidados a apresentar os projetos à comunidade. Os responsáveis pelo Krolow não compareceram.

A audiência, que foi transmitida pela página oficial da prefeitura do Facebook, faz parte do procedimento de validação das propostas, de acordo com a legislação vigente. Ambos os projetos tiveram Estudo de Viabilidade Urbanística aprovado.

O estudo sobre a viabilidade do Krolow foi aprovado com ressalvas, relacionadas com Estudo de Impacto de Vizinhança. Os empreendimentos receberão, em breve uma certidão referente à aprovação e poderão dar seguimento aos demais procedimentos necessários, como apresentação do Projeto Executivo, que também deverá passar pela análise das secretarias responsáveis.

Sobre a Irmãos Jouglard , a empresa varejista de ferragens e ferramentas deverá viabilizar a criação de 35 empregos fixos. O empreendimento será instalado na avenida Presidente Vargas, em lote com área construída de 2,8 mil metros quadrados.