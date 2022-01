Gravataí anuncia pacote de obras com investimento de R$ 200 mi

Melhorias nas áreas da saúde e da mobilidade urbana foram anunciadas pelo prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, no ato de assinatura do contrato de financiamento entre a prefeitura e a Caixa Econômica Federal (CEF). O plano prevê investimentos de R$ 50 milhões ao longo de 2022. Parte do recurso será usado para a construção de quatro das 10 novas unidades de saúde que serão erguidas em Gravataí nos próximos três anos.

Na área de mobilidade, estão previstos o asfaltamento de diversas ruas dos bairros da cidade e a redefinição de vias urbanas para dar mais agilidade e eficiência para o transporte público da cidade, entre outras ações. Segundo o prefeito, a expectativa é investir, até o fim de 2024, pelo menos, R$ 200 milhões, entre recursos próprios e financiamentos. "Conseguimos contrair financiamentos porque temos uma boa gestão de caixa. Vale lembrar que estas medidas são feitas de forma totalmente consciente e sem endividar o município, já que realizamos financiamentos de acordo com a realidade da nossa receita", disse.

Já o superintendente executivo de governo da CEF, Marcos de Souza Oliveira, parabenizou o trabalho de toda a equipe do governo, que, segundo ele, faz uma administração efetiva e séria, "que dá condições para que obras importantes sejam realizadas na cidade, como neste caso, na área da saúde, tão atingida nos últimos tempos".

Além da construção das quatro novas unidades da saúde, também serão construídas uma nova base para o serviço Samu/Salvar e uma nova sede para a Farmácia Municipal. Segundo o secretário da Saúde, Régis Fonseca, neste primeiro momento, serão substituídas as estruturas destes serviços que são inadequadas e não possuem acessibilidade

Já o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro, citou obras como a municipalização e a duplicação de um trecho da ERS-030, no trecho da Prometeon até a proximidade da avenida Acimar Silva, como uma das obras contempladas com essa verba. Além disso, devem ser realizadas melhorias na urbanização da avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, remodelação da Estrada Vânius Abílio dos Santos, Estrada do Gravataí, Avenida Lino Estácio dos Santos e Avenida Itacolomi, entre outras.