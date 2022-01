Furto de hidrômetros tem aumento de 335% em Caxias do Sul

O aumento de mais de 335% nos furtos de hidrômetros registrados em Caxias do Sul no mês de janeiro preocupa o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae). Em todo o mês de janeiro de 2021 foram 14 ocorrências. Até o dia 18 de janeiro, já foram registrados 47 furtos.

Na última semana, os criminosos também furtaram uma válvula redutora de pressão no bairro Tijuca. Além dos custos aos cofres públicos, o ato gerou perdas de água e dias de intermitências no abastecimento da região.

Os hidrômetros são furtados para serem revendidos como sucata no mercado clandestino, porém, o material não é valioso. Os materiais utilizados na fabricação desses aparelhos são bronze, plástico e vidro. É preciso combater quem compra esses materiais. Um crime tão grave quanto o furto, que também deve ser denunciado é a receptação do produto. Cabe ressaltar que só existe furto porque ainda existe quem paga pelo produto. Para informações e denúncias o Samae disponibiliza plantão 24h, pelo telefone do 115.

Para evitar o furto do hidrômetro, o Samae recomenda aos usuários que providenciem a instalação de uma Caixa de Unidade de Medição de Água (UMA), a qual é feita em uma mureta previamente construída pelo proprietário, dentro dos padrões estabelecidos. A caixa é fornecida pelo Samae no momento da solicitação da ligação da água. Também será instalado lacre de aço com código que identifica a equipe que realizou o fechamento da caixa, garantindo o rastreamento do responsável em caso de necessidade.

Com relação ao custo, o usuário arcará com o serviço e hidrômetro novo, ao custo de R$ 236,08, caso seja também necessário a adequação do local, a troca de ponto varia entre R$ 134,15 a R$ 249,66, mais material e repavimentação em alguns casos, se o usuário tiver interesse poderá adquirir a caixa padrão do Samae o custo já está incluído no valor da troca de ponto, a referida caixa ajuda a inibir o furto, pois o hidrômetro fica protegido.