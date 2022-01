Canoas divulga mais contemplados no auxílio emergencial municipal

A prefeitura de Canoas divulgou, nesta terça-feira (18), a lista dos 5 mil selecionados no programa Auxílio Emergencial Canoense de 2022. Os contemplados receberão, por mês, uma ajuda financeira de R$ 200,00, auxílio transporte de R$ 96,00, além de curso de qualificação profissional.

O benefício, que terá duração de três meses, renováveis por mais três, foi criado para socorrer as famílias em vulnerabilidade social atingidas pelos efeitos sociais e econômicos da pandemia de Covid-19. A relação dos beneficiários pode ser conferida aqui. O programa é coordenado pela secretaria de Governança e Enfrentamento à Pandemia.

A partir da seleção, o próximo passo será o envio das listas para confecção dos cartões Banricard e TEU, que garantem os benefícios. Na sequência, ocorrerá a entrega dos cartões aos selecionados que ainda não contam com os serviços, assim como os cronogramas com as datas para o início dos trabalhos à comunidade. Os beneficiários que permaneceram no programa deverão usar os mesmos cartões das edições anteriores.

Ao todo, foram 11.189 inscrições, sendo 8.830 consideradas válidas e 2.359 duplicidades (que se inscreveram duas vezes ou mais). Entre os selecionados para receber o benefício, 587 são homens (11,74%) e 4.409 são mulheres (88,18%), além de quatro não binários. Das mulheres selecionadas, 4.089 são chefes de família (92,74%), 142 gestantes (3,22%) e 502 lactantes (11,39%).

Os cinco mil selecionados foram escolhidos por um comitê técnico, criado pela prefeitura com base em uma série de critérios como renda per capita, número de filhos em idade escolar e idosos na família, famílias que não recebem nenhum tipo de auxílio governamental, mulheres chefes de família e desempregados. A lista está disponível no site da prefeitura.

Conforme o prefeito Jairo Jorge, a ideia é seguir ajudando as famílias mais atingidas pela pandemia de Covid-19. "A continuidade do programa é essencial para a retomada do desenvolvimento, recuperação da economia local e, principalmente, para amparar os canoenses que mais necessitam. É um esforço coletivo para, juntos, amenizarmos os efeitos da pandemia. Nosso governo tem a missão de cuidar das pessoas", destacou.