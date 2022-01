Prefeitura põe à venda cinco imóveis próprios em Santa Cruz do Sul

O município de Santa Cruz do Sul colocou à venda cinco imóveis, que pertencem à prefeitura. Os interessados podem entregar a documentação e as propostas. Conforme edital já publicado pela prefeitura, os envelopes devem ser entregues até as 8h30 do dia 11 de fevereiro.

O imóvel de valor maior está situado na rua Borges de Medeiros, 650, esquina com a Tenente Coronel Brito, prédio em que funcionava as secretarias de Fazenda e Administração, com mais de 1,4 mil metros quadrados. O espaço está avaliado em cerca de R$ 3 milhões.

Outro imóvel colocado à venda localiza-se na rua 7 de Setembro, Centro. Trata-se de um terreno sem benfeitorias, com mais de 1,4 mil metros quadrados, avaliado em R$ 2,8 milhões. Outra área, localizada na avenida Barão do Arroio Grande, a cinquenta metros da via, de cerca de 5 mil metros quadrados, também foi disponibilizada por pouco mais de R$ 426 mil.

Outras duas áreas urbanas sem benfeitorias encontram-se na avenida Léo Kraether, e na rua Guatambu, no Bairro Monte Verde. A primeira, com pouco mais de 560 metros quadrados, está avaliada em R$ 163 mil, e a segunda, com pouco mais de 597 metros quadrados, por R$ 116 mil.

O prefeito em exercício, Elstor Desbessell, ressalta que o valor obtido da venda desses imóveis será direcionado em investimentos para o próprio município. "A gestão municipal, preocupada em resolver de uma vez a questão da obra do Centro Administrativo 2, que vai tornar mais eficiente e mais prático ao nosso contribuinte, soluciona mais uma demanda de década", finalizou.