UCS em Bento Gonçalves vai abrigar alunos do Ensino Fundamental

A prefeitura de Bento Gonçalves, a Fundação Universidade de Caxias do Sul (FUCS) e o Campus Universitário da Região dos Vinhedos (UCS CARVI) apresentaram, nesta terça-feira (18), o termo de fomento que irá possibilitar a abertura de 200 vagas para alunos do 6º ao 9º ano. Intitulado "Educação para o Futuro", o projeto pedagógico permitirá que os alunos estudem em espaços do Campus Bento.

A universidade fará a cedência de 10 salas de aula, auditório, ginásio, laboratórios de informática, biologia e física com técnicos, e espaço da secretaria. O plano pedagógico, professores, merenda, direção e outras ações permanecem a cargo da Educação do município.

A vice-diretora da Escola São Roque, Cristiane Ferrari Rizzi, destaca que a expectativa é grande devido a importância para a história do ensino em Bento Gonçalves. "Vamos ter a ampliação de vagas nas séries iniciais e finais. Essa oportunidade aprimora a demanda da comunidade, bem como, do acesso ao conhecimento já que os alunos vão poder usufruir da estrutura da universidade", pontua.

O município realizará o repasse de R$ 1.255 milhão referente à reforma da cozinha - de acordo com as normativas de educação - cessão de uso do espaço, equipamentos, projeto pedagógico, espaço maker, horta escola e escola para vida. A secretária de Educação, Adriane Zorzi ressaltou que é um momento muito especial. "Essa parceria vai beneficiar aos alunos, professores, pais e o município. Sabemos o quanto é importante preservar a nossa educação. E hoje iniciamos uma nova etapa de ensino, neste espaço de construção de conhecimento", afirmou.

O reitor da UCS, Evaldo Antonio Kuiava, ressaltou o caráter inédito da parceria. "Esse projeto não tem em nenhum lugar do mundo. O nosso objetivo é a união para melhor atender a comunidade. É uma proposta pedagógica e formativa onde toda essa estrutura do campus vai estar à disposição dos alunos. Trabalhando desta maneira vamos otimizar cada vez mais os nossos recursos. Com certeza é uma parceria que não tem erro", disse. O projeto ainda prevê a construção de espaço maker para professores e alunos estarem mais próximos e debaterem ideias, horta escolar e criação de um projeto que levará conteúdo para as crianças com câncer.