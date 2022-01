Aberta a venda de ingressos para atrações da Festa da Uva

A Comissão Comunitária da Festa da Uva, de Caxias do Sul promoveu um encontro com o trade turístico, sindicatos, representantes de entidades e a imprensa para divulgar algumas novidades da 33ª edição. Uma delas, foi o início da venda dos ingressos para o Parque de Exposições Mário Bernardino Ramos e para os desfiles cênicos musicais.

O presidente da Comissão, Fernando Bertotto, anunciou que os ingressos já estão sendo comercializados no site da Festa (www.festadauva.com.br) nos valores de R$ 20 (R$ 10 meia) a entrada para o parque e R$ 40 (R$ 20 meia) para as arquibancadas para assistir aos desfiles na rua Sinimbu. Ao longo do trajeto do desfile o público pode acompanhar o espetáculo na rua gratuitamente. "Vamos disponibilizar pontos físicos na área central, em shoppings, que serão divulgados posteriormente. E, claro, haverá a venda direta no parque. As pessoas decidem vir à festa com a família e preferem chegar e comprar o ingresso. Então terão os locais de venda no parque como nos anos anteriores", informou.

A secretária da Cultura e diretora de Cultura e Desfiles da Festa, Aline Zilli, anunciou novidades no desfile. São mais de 1.000 figurantes envolvidos, mais de 50 grupos participantes de seis alas que compõem o desfile deste ano. Uma das novidades é a lembrança e valorização das rainhas de festas passadas que estão em um carro alegórico. Aline também ressaltou o ressignificado do desfile, após a vivência da pandemia da Covid-19.

A diretora ainda apresentou alguns projetos de carros que estão sendo elaborados e seus significados. Os desfiles vão ocorrer nos dias 18, 20, 23 e 26 de fevereiro; e nos dias 1° e 5 de março com duração de aproximadamente 1 hora e 30 minutos, começando sempre às 20h. A prefeita em exercício, Paula Ioris reforçou a importância da participação da região na festa. "Precisamos da união de todos, a festa é da Serra Gaúcha, é regional", afirmou.