Empresa francesa pretende instalar pontos para descarte de vidro em Pelotas

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas recebeu representantes da empresa francesa produtora de embalagens de vidro, Verallia. O encontro tratou sobre a possibilidade de instalação de Pontos de Entrega Voluntária (PEV), para incentivar ao descarte correto de embalagens de vidro para reciclagem. A expectativa é instalar em Pelotas cerca de 22 PEVs.

A apresentação inicial prevê disponibilizá-los juntamente nos pontos de coleta do projeto Óleo Sustentável, do Sanep, que transforma óleo de cozinha em produtos de limpeza. Na reunião, a prefeita lembrou que além do acúmulo de resíduos, os materiais destinados aos aterros geram custos aos cofres públicos e que o município é parceiro da iniciativa. "Esse projeto é muito bem-vindo para colaborar com a preservação ambiental, conscientização e mudança de hábitos da população", ressaltou.

Durante o encontro, um dos representantes da Verallia, Etienne Lainé, destacou que a cada 10% de cacos de vidros utilizados na produção, é possível reduzir 5% de gás carbônico (CO2) no ar e 2,5% a menos de consumo de energia no processo de fabricação. O próximo passo é a realização de uma reunião de trabalho para viabilizar a possibilidade de instalação destes pontos que serão custeados pela empresa.

O vidro pode ser reutilizado diversas vezes sem perder suas qualidades. Segundo a Verallia, a reciclagem de uma tonelada de cacos economiza em média 1,2 toneladas de matéria-prima virgem, reduzindo a emissão de gases e preservando o meio ambiente. O primeiro passo para reciclar o material é separar os resíduos ainda em casa, recolhendo garrafas, potes de vidro e demais objetos. Além disso, os cacos não devem estar misturados com terra, pedras, cerâmicas, louças, plástico em excesso ou metais.