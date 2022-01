Com maior repasse vindo do governo estadual, São Borja anuncia ampliação da testagem para a Covid-19

A secretaria municipal de Saúde de São Borja confirmou que as testagens para Covid-19 serão ampliadas. Além das testagens já realizadas no Centro de Atendimento em Saúde (CASA), pelo turno da manhã, de segunda a sexta-feira, haverá testagem na Estratégia de Saúde da Família (ESF) 16, próximo à Praça da Lagoa, das 16h30min às 19h30min.

Sabrina Loureiro, secretária de Saúde do município afirma que tal alteração só é possível graças ao repasse de novos testes, realizado pelo governo do Estado, mas que de qualquer forma, a conscientização de toda comunidade é essencial, uma vez que a demanda para testagem está alta e os casos positivos em suba.

"Nossas equipes estão trabalhando ao máximo para proporcionar o atendimento o mais rápido possível, entretanto, precisamos de conscientização coletiva, e principalmente, que os pacientes assintomáticos, façam o isolamento dentro do previsto e procurem atendimento médico quando necessário, dando preferência a sua ESF, evitando assim, o aumento no fluxo de atendimentos no CASA, local direcionado para casos clínicos sintomáticos e mais graves", afirma Sabrina.

Durante o horário de testagem na ESF não haverá atendimento médico, apenas equipe de testagem apta para realizar a testagem, isolamento e notificação a Vigilância em Saúde. Pacientes que necessitarem de avaliação médica, serão encaminhados às unidades de saúde, sendo ESF em casos leves ou assintomáticos, e ao CASA e Pronto Atendimento em situação de sintomas moderados ou graves. Em ambos os locais de testagem, seguirão os critérios avaliativos para realização da mesma, como a presença de sintomas há três dias, contato com positivado com comprovação e encaminhamento médico.