Hospital de Taquari vai manter reforço no atendimento

Diante de uma avaliação da demanda pelo atendimento na Urgência e Emergência do Hospital São José, em Taquari, a prefeitura, em parceria com a Associação Taquariense de Saúde (ATS) mantenedora do hospital, decidiu manter o reforço no plantão com mais um médico em horários específicos. O serviço já era prestado desde novembro.

Nas segundas e sextas-feiras o horário com mais um profissional médico será das 14h às 20h. Já no sábado o serviço será das 8h às 20h. A prefeitura aportou em 2021 R$ 24 mil para custear as 192 horas trabalhadas nos dois últimos meses do ano pelo segundo médico plantonista. Para 2022, através de um Plano Operativo, o serviço está previsto até março, podendo ser prorrogado após essa data.

"Verificamos que nesses dias há uma demanda grande por atendimento, por isso decidimos manter a ampliação do serviço de mais um médico para nossa população. A cada dia que passa, estamos trabalhando mais e mais para proporcionar um serviço de qualidade aos taquarienses", destacou o prefeito André Brito. O reforço médico no Hospital São José é um plano operativo visando desafogar o serviço de emergência e urgência da instituição de saúde.