Supermercados de São Leopoldo passam por fiscalização

Devido ao aumento expressivo no número de contaminados por Covid-19, uma equipe da força-tarefa da prefeitura de São Leopoldo realizou uma série de fiscalizações nos principais supermercados e hipermercados da cidade. A ação ocorreu para reforçar a importância do cumprimento do decreto municipal, com a necessidade do uso de máscara, distanciamento e disponibilização de álcool em gel.

O Comitê Municipal de Atenção à Covid-19 deliberou pelo reforço das ações de orientação, informação e especialmente de fiscalização quanto ao cumprimento das regras sanitárias vigentes. As fiscalizações são realizadas de forma contínua na cidade, além disso, a equipe da força-tarefa irá reforçar as medidas de prevenção nos comércios leopoldenses

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico, Juliano Maciel, as fiscalizações nos estabelecimentos são de extrema importância. "Essa retomada da fiscalização é muito importante, sobretudo neste momento de aumento de casos, para conter o avanço do vírus e garantir a saúde da população leopoldense. Estas ações visam garantir o uso da máscara, álcool em gel e a cobrança do passaporte vacinal nos eventos exigidos", destacou Maciel.