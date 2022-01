Metade dos testes realizados em Caxias dá positivo para a Covid-19

Mesmo sendo de potencial menos agressivo, a variante Ômicron exige a continuidade dos cuidados preventivos pela população. O alerta foi feito pela secretaria da Saúde de Caxias do Sul, Daniele Meneguzzi, ao detalhar o cenário atual da doença durante a segunda reunião do Gabinete de Crise do ano. Para este encontro foram convidadas lideranças comunitárias e de sindicatos de trabalhadores que receberam informações sobre o comportamento da doença e das projeções futuras.

Na reunião conduzida pelo prefeito Adiló Didomenico, a secretaria que o índice de positividade da nova variante chegou a 50% dentre as pessoas que buscaram atendimento por doenças respiratórias e realizaram o teste. Em relação à primeira semana do ano, o índice dobrou. Era de 20% a 25% e passou para 37% na semana passada. "É uma prova da alta transmissibilidade do vírus, que é facilitada pela maior circulação de pessoas e baixa aderência aos protocolos sanitários", relatou.

O número de atendimento de pessoas com sintomas de doenças respiratórios passou de 600, na primeira semana do mês, para 2.160 na passada. Destes, 1.900 testaram positivo para a Covid. Na primeira semana de janeiro foram detectados 1.773 casos positivos e, na seguinte, de 927. "Ainda estamos longe de uma estabilidade", advertiu.