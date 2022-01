Documentário sobre a vida de Xuxa Meneghel levará apresentadora a Santa Rosa

A prefeitura de Santa Rosa organizou uma força tarefa de revitalização do Pórtico e da Casa da Xuxa. A produção da artista Xuxa Meneghel entrou em contato com o município para informar que vai realizar a gravação de um documentário sobre a vida da apresentadora. As obras acontecem com apoio da comunidade, doações e voluntários. Todo recurso investido é de doação.

A produtora da Globo Filmes confirmou a presença da apresentadora na cidade. Xuxa, que nasceu em Santa Rosa, irá acompanhada de toda a família, equipe de produção e a equipe da Globo filmes e Endemol. A obra conta com a parceria e o patrocínio de empresas privadas para desenvolver o projeto que vai deixar a casa pronta para o set de filmagem. O processo está em fase de pintura no momento. Todo este trabalho vai ser apresentado para a produtora que vai fazer uma avaliação no set de filmagem.

Uma equipe de profissionais da secretaria de Obras está trabalhando há duas semanas no local, "Estamos unindo esforços para deixar tudo pronto para as filmagens, pois este é um importante ponto turístico de nossa cidade", destaca Rodrigo Burkle, secretário de Obras.

A equipe de produção que esteve em Santa Rosa para traar sobre os detalhes da vinda da apresentadora e sobre as filmagens. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Tecnologia, Odaylson Eder que acompanhou a equipe destacou a importância deste acontecimento para o município. "Estamos dando vida a um ativo turístico que estava desarticulado. A Xuxa como expressão cultural e artística é uma pessoa de grande destaque. Sabemos o quanto as pessoas que vêm para Santa Rosa querem conhecer a casa dela. Agora estamos deixando o complexo em ótimas condições para que os turistas possam aproveitar o espaço", disse.