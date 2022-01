Tempo médio de espera para abertura de novas empresas de Bento Gonçalves é de 1 dia e 11 horas

A cidade de Bento Gonçalves tem 19.922 empresas ativas, sendo que em 2021, se comparado ao ano de 2020, houve um aumento de 612 novas inscrições. Atualmente, o município tem um dos processos de abertura de empresas mais ágeis do Estado, já que o registro é realizado num tempo aproximado de 1 dia e 11 horas.

Na primeira quinzena de 2022 foi registrada a inscrição de 98 empresas, mais que o dobro do mesmo período do ano passado, que teve 33 empresas abertas nos primeiros 15 dias do ano. Com a Sala do Empreendedor, implantada desde 2015, gradativamente tem-se agilizado o processo de abertura e licenciamento das empresas, reduzindo o tempo médio na obtenção de funcionamento e localização definitivo.

A coordenadora da Sala do Empreendedor, Vitória Ariane Ferreira Lopes, destaca sobre a rapidez no atendimento. "Estamos com um atendimento rápido e dinâmico, e realizado com grande eficiência. O formato digital proporciona essa rapidez e com menos burocracia, diminuindo o prazo de liberação dos alvarás, que em pouco mais de um dia o empreendedor já consegue ter seu alvará em mãos", afirma.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Milena Bassani, vê que a agilidade na liberação de novos negócios na cidade da serra gaúcha se refere ao alinhamento constante com os escritórios de contabilidade, que tem sido um diferencial em diminuir prazos e burocracia e os processos tornados digitais.

Em 2021 foram abertos 20.203 processos no município. Destes, 9.845 foram abertos na Sala do Empreendedor