Estudo quer minimizar alagamentos em Santa Cruz do Sul

O prefeito em exercício, Elstor Desbessell, assinou nesta segunda-feira (17) a autorização para que a Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul (Apesc) dê início aos trabalhos de assessoria técnica para planejamento e elaboração de projetos de macrodrenagem da microbacia do Arroio Jucuri, ao longo da rua Coronel Jost, com destino final próximo à BR-471. O estudo contratado pela prefeitura, em um investimento de R$ 57.5 mil, tem prazo de seis meses para ser concluído e será executado em três etapas: modelagem hidrológica, análise jurídica e de políticas públicas relacionadas à drenagem urbana e avaliação e contribuições técnicas para o dimensionamento do sistema de macrodrenagem.

O objetivo é solucionar os problemas de alagamentos que ocorrem na região central da cidade por ocasião de precipitações mais intensas. Na avaliação de Desbessell, este é o primeiro ato para execução de um dos maiores empreendimentos de macrodrenagem da cidade.

Ele lembra que a contratação do estudo é resultado das ações elencadas pela Defesa Civil, a partir de um relatório elaborado depois das precipitações de 28 de janeiro e 12 de fevereiro de 2021, que causaram grandes estragos em diversos pontos da zona urbana. "Desde então estamos preocupados em buscar soluções de curto, médio e longo prazo para fazer frente a futuros eventos, minimizando os seus impactos. A conclusão desses estudos vai permitir ao município buscar recursos junto ao governo federal para a execução das obras", disse.

De acordo com o engenheiro Daniel Feuerharmel, que participará dos estudos, o trabalho é complexo, tendo em vista a grandiosidade da obra. "A ideia é criar um canal de drenagem das águas pluviais ao longo de toda a Oscar Jost até a BR 471, resultando em melhorias para toda a região central de cidade", disse. A primeira parte dos estudos consiste na modelagem hidrológica, etapa em que serão feitas as simulações de cenários com base em diferentes eventos picos para identificação dos gargalos do sistema; a segunda parte abarca a legislação para que futuros empreendimentos tenham maior responsabilidade no manejo das águas pluviais e a terceira e última etapa dos estudos é referente à análise e dimensionamento das obras.