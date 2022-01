Canoas inicia a aplicação da quarta dose em imunossuprimidos nesta terça-feira

Nesta terça (18), Canoas inicia a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para imunossuprimidos. Podem receber o imunizante pessoas que receberam a dose adicional até o dia 18 de setembro. Também estarão disponíveis todas as doses, de acordo com o calendário vacinal. A vacinação ocorrerá em todas as Unidades de Saúde (exceto na Primeiro de Maio), na Central de Vacinas, na Estação Canoas, da Trensurb, e na VanCINA.

As unidades de saúde funcionam das 8h às 17h, com distribuição de senhas até as 16h45. Na Central de Vacinas, o horário de atendimento é das 7h às 19h, com entrega de fichas até as 18h45. Já a VanCINA estará no bairro Mathias Velho. A saída será da rua Amazônia, esquina com a rua Florianópolis.

No veículo, estarão disponíveis todas as doses do imunizante, exceto o reforço da Janssen. Para se vacinar, é preciso apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e carteira de vacinação.