Escola indígena será construída em Salto do Jacuí

A nova Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Guarani, em Salto do Jacuí, está prestes a virar realidade. O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), investirá R$ 3.8 milhões na construção do prédio. A unidade contará, entre outros, com biblioteca, quadra poliesportiva e cinco salas de aula, colocando a instituição no patamar de escola indígena padrão.

O projeto prevê, ainda, a construção de auditório, laboratórios de Ciências e de Informática, refeitório, cozinha, banheiros, sala infantil e sala de professores, entre outros. A área total construída será de 4,6 mil metros quadrados, beneficiando 60 alunos na reserva indígena do Saltinho, no interior do município.

O secretário estadual de Obras e Habitação, José Stédile, assinou a ordem de início dos serviços, no gabinete da secretaria em Porto Alegre. "A escola padrão será fundamental para manter e fortalecer as raízes, a cultura e a história da comunidade Guarani", refletiu. Ele também destacou o trabalho conjunto entre a SOP e a Seduc como determinante para o sucesso da iniciativa. O prazo de execução das obras é de 360 dias corridos.