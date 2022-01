Caxias do Sul e mais três cidades se unem por investimentos

A cidade de Caxias do Sul se associou a Porto Alegre, Florianópolis e Joinville para a criação da Tech Road, que terá a finalidade de promover a atração de investimentos e eventos em inovação e tecnologia para o sul do Brasil. A parceria foi firmada durante encontro do secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Caxias do Sul, Elvio Gianni, e a diretora de Inovação da pasta, Raissa Camps, com o diretor de Relações Internacionais da prefeitura de Porto Alegre, Ricardo Sondermann, que teve a iniciativa do projeto.

O objetivo dos municípios é tornar a região um destino de investimento, assim como já é o sudeste. "As quatro cidades têm um ecossistema de inovação fantástico para atrair grandes investidores e eventos. Um exemplo é o South Summit, que será realizado em março deste ano na capital gaúcha, com desdobramentos nas demais", explica Sondermann.

Segundo ele, as cidades querem mostrar a qualidade, quantidade e variedade das startups, trazer novos eventos, fortalecer os que já existem e atrair investidores com aportes maiores. "A iniciativa da Tech Road é fundamental para promover a ação conjunta e colaborativa dos potentes ecossistemas regionais. A troca de experiências, articulação de esforços e divulgação integrada contribuem para atrair talentos e negócios, desenvolvendo as cidades participantes e suas regiões", comentou o secretário de Inovação de Porto Alegre, Luiz Carlos Pinto.

Elvio Gianni argumenta que o objetivo é colocar Caxias do Sul no topo das cidades inovadoras do Rio Grande do Sul, destacando o potencial de todos os setores, mas especialmente o da indústria, impulsionada pelo setor metelmecânico. Salienta que o município começa a criar estrutura para avançar na inovação, citando legislação específica para a área, sancionada no final do ano passado, que garante segurança jurídica às empresas e redução de impostos.