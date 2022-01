Projeto de moradias populares é aprovado em Pelotas

O projeto habitacional PAC Farroupilha vai ganhar forma a partir dos próximos meses. A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas assinou contrato com a empresa vencedora de licitação, para construção no local de 20 residências unifamiliares de 40,9 metros quadrados. O investimento é de R$ 1.8 milhão. O projeto contemplado em programa datado de 2007 teve os recursos resgatados pela administração municipal que atuou para evitar a perda do repasse.

A empresa terá o prazo de 12 meses para execução das obras e a previsão é de que elas comecem no mês de fevereiro. "A assinatura do contrato atesta um ganho da gestão municipal, que se empenhou para resgatar os recursos. A Farroupilha será beneficiada com dois projetos. O primeiro, prestes a ter a execução iniciada, trata da construção das moradias. O segundo, que terá o processo reeditado, porque a empresa que se apresentou não cumpriu todos os requisitos do edital refere-se à infraestrutura completa do local. Estamos trabalhando na atualização de valores", explica o secretário de Planejamento e Gestão, Roberto Ramalho.

As unidades unifamiliares serão casas com dois dormitórios, um banheiro, uma cozinha, uma sala de estar e uma área de serviços externa. As famílias contempladas já estão definidas. Elas faziam parte da área poligonal do programa original. O titular da pasta responsável salienta que, caso alguma tenha se mudado, melhorando as condições de moradia, e não queira retornar, outras poderão ser selecionadas, desde que da mesma área.