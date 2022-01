Torres apresenta o projeto para revitalizar orla do Rio Mampituba

A prefeitura apresentou o projeto para revitalização da orla gastronômica do Rio Mampituba. A obra vai englobar uma área que inicia no final da avenida Beira-Mar e finalizando na avenida Cristóvão Colombo. O projeto tem como propósito estimular o uso do espaço público pelo pedestre, proporcionar a mobilidade urbana recuperar as margens do rio

A previsão de licitação para a realização da obra é em março. A verba será através de financiamento do Badesul Cidades. A duração da execução é de cerca de nove meses. A revitalização da Praça Amigos da Praia de Torres é um dos destaques da iniciativa. A praça recebe novo desenho urbano, se integrando ao passeio público e a ciclovia, com mobiliário urbano, iluminação em LED, playground 100% ecológico e novo projeto paisagístico.

A grande novidade na praça se dá pela instalação da fonte interativa de piso. Ela vai permitir a participação ativa do público podendo esse ter contato direto com a água, se tornando uma brincadeira lúdica. Quando os jatos são desligados o espaço fica livre para apresentações itinerantes. A fonte é coberta com piso antiderrapante com um conjunto de reservatórios por onde saem os jatos de água automatizados e os focos de luz, criando efeitos e movimentos.

No projeto elaborado pela secretaria municipal de Planejamento e Participação Cidadã, áreas de passeios serão ampliadas e niveladas com a rua. Com a padronização de pisos e com rota acessível através de sinalização tátil, sem obstáculos, será gerado um ambiente seguro para todos os usuários. A distribuição de mobiliário urbano ao longo do trajeto e novo projeto paisagístico prevê conforto ambiental para permanência no local.

A ciclovia que há na avenida Beira Mar, terá continuidade nos trechos da revitalização da orla, com aproximadamente 470 metros linear. Ela será em concreto pintado e com sentido de ida e volta. Outro importante propósito da revitalização do local, é a contenção da erosão das margens do rio. Isso se dará com a colocação de pedras de enrocamento e concreto. Além destas melhorias estruturais, as margens irão se tornar local contemplativo, com decks e passeio público com mobiliário urbano.

O projeto paisagístico conta com arborização ao longo dos trechos, estas se darão por Ipês, rosa e amarelo, e quaresmeiras. As ruas Kalil Sehbe e Saldanha da Gama também receberão arborização. As esquinas serão humanizadas com floreiras e folhagens e por toda a extensão da orla teremos canteiros e floreiras. Pensando na drenagem urbana, serão feitos jardins de chuva com sistema de escoamento. As árvores existentes de espécie exótica invasoras serão retiradas.