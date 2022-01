Vera Cruz inaugura Casa de Cultura em prédio histórico

A Casa de Cultura de Vera Cruz foi oficialmente aberta à comunidade. O espaço foi aberto em cerimônia com a presença de autoridades, comunidade e imprensa. A Casa abriga o Museu Emílio Osmundo Assmann e o Memorial Hugo Muxfeld, além do Memorial das Gincanas, do Memorial da prefeitura, Galeria de Artes e Sala Rotary Club Vera Cruz, que contará sobre o restauro. Os ambientes também possuem telas que relembram apresentações da Banda Municipal, do Coral Municipal e da Gincana Municipal e técnicas de apicultura.

Construída em 1912, a casa foi residência da família de Ernesto Augusto Wild Ferraz. A construção valoriza a arquitetura tradicional alemã e a arquitetura moderna. O imóvel guarda em si nuances que variam do tradicional ao moderno, sendo, portanto, um prédio em estilo eclético.

O município de Vera Cruz desapropriou a casa em 18 de novembro de 2005. No ano seguinte, o prédio foi tombado como patrimônio histórico. Com a inauguração da casa após restauro, é possível a visitação ao Museu Emílio Osmundo Assmann, criado em 1994 e que comporta objetos e utensílios resultantes da colonização alemã, da presença do índio em Vera Cruz, das lides no campo, de entidades e instituições, fotos históricas, instrumentos musicais, ferramentas, móveis e eletrodomésticos obsoletos.

Da mesma forma, está aberto o Memorial Professor Hugo Muxfeld, criado no início do ano de 2000 e que tornou Vera Cruz um dos poucos municípios no Brasil que possui acervo de tal porte e espécie relacionado à apicultura. São documentos, objetos históricos, objetos pessoais, demonstrando a íntima ligação que o município possuía com a presença das abelhas no Brasil. Além disso, a casa irá abrigar exposições e atividades para que a comunidade possa apreciar as diferentes manifestações culturais de Vera Cruz.