Programa criado para pequenos negócios em Caxias do Sul emprestou R$ 6,1 milhões a empresários locais

O CredCaxias, programa da prefeitura de Caxias do Sul de crédito para pequenos negócios, iniciado em setembro de 2021, liberou, no ano passado, R$ 6.152 milhões em 256 operações. O balanço, apresentado pela secretaria do Desenvolvimento, Emprego e Renda, indica que 55,47% das operações foram tomadas pela área de serviços, seguido pelo comércio com 34,38% e pela indústria com 10,16%.

Para o secretário do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, Elvio Gianni, o programa inédito significa um grande acerto do Poder Executivo "A ação atinge o micro e pequeno empreendedor, que são os que mais têm dificuldade para tomar crédito. As condições cedidas a este público também comprovam o acerto do programa", afirmou. O programa também oportuniza, de forma inédita, a qualificação do investidor. Para a viabilizar os cursos oferecidos, o CredCaxias tem parceria com o Sebrae RS. Até o final de dezembro passado, 530 empresas participaram dos métodos de capacitação. Também são parceiros do programa o RS Garantia e a Sicredi Pioneira.

Para 2022, o programa deve ter novidades. "Esperamos ainda mais da ação. Pretendemos trabalhar de forma mais ampla para atingir cada vez mais pessoas. A expectativa é que possamos ampliar o crédito para o microempreendedor individual e para o microempresário ", explicou.