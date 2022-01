Taquari anuncia o cancelamento do Carnaval de rua

A prefeitura de Taquari anunciou, através de um pronunciamento do prefeito André Brito, o cancelamento do Carnaval de rua em 2022. A medida visa a proteção da população, principalmente por conta da evolução de casos de Covid-19. Pelo calendário anual, a festa de momo aconteceria no fim do mês de fevereiro e início de março.

"É necessário que toda a sociedade tenha a consciência de que a pandemia não acabou. Precisamos repercutir entre a população a nossa realidade sanitária., frisou o prefeito André Brito. O prefeito ainda ressaltou a importância da vacinação e salientou que não há nenhuma previsão de fechar o comércio local. "Nós estamos trabalhando firmes com organização e transparência, sempre trazendo uma informação precisa e correta para vocês", disse Brito.

Atualmente, a cidade conta com 21.346 vacinados com a primeira dose ou dose única, 20.176 com a segunda dose ou dose única e 6.662 com a dose de reforço. No Hospital São José há três pessoas internadas, sendo que duas não fizeram a vacina e apenas uma é de Taquari.