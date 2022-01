Santa Clara do Sul chega a 99% da população com acesso à água

A prefeitura de Santa Clara do Sul entregou à comunidade de Linha Serrana, interior do município, uma das obras mais importantes e aguardadas pelos moradores dos últimos anos, que é a inauguração da rede de água na localidade. O abastecimento ocorre a partir da perfuração de um poço artesiano de aproximadamente 390 metros de profundidade em Alto Arroio Alegre e da instalação de mais três reservatórios de 20 mil litros cada, triplicando a capacidade de armazenagem e abastecimento no local.

O prefeito Paulo Kohlrausch destaca o fato de poder atender um anseio tão importante dos moradores, tendo em vista que a água é um dos bens essenciais à vida das pessoas. "A partir desse investimento, Santa Clara do Sul passa a atender de maneira integral uma das metas do Novo Marco do Saneamento, que é garantir o abastecimento de, pelo menos, 99% de água potável nos municípios até 2033", salienta.

O investimento total na obra, contando a perfuração do poço, a instalação dos três novos reservatórios e a ampliação da rede até Linha Serrana, ultrapassa os R$ 500 mil. São mais de 100 famílias beneficiadas nas duas comunidades, a partir das obras realizadas pela prefeitura para levar água às regiões mais distantes.