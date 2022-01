Empresa de aço e metais projeta investir R$ 27 milhões em Canoas

Especializada na distribuição de aços e metais para indústrias, construção mecânica e civil, a Multisider pretende investir cerca de R$ 27 milhões para ampliar os negócios em Canoas. Instalada no bairro Mathias Velho, a empresa vai se transferir para uma nova sede, que será construída em uma área de 2,66 hectares, na avenida Antônio Frederico Ozanan, no bairro Brigadeira. A previsão é de que as obras comecem no primeiro semestre de 2022 e durem cerca de um ano.

A ampliação deve gerar, pelo menos, 160 empregos no município, entre diretos e indiretos. Com o novo espaço, a ideia é otimizar as principais etapas do processo logístico: recebimento, movimentação, armazenagem, separação e expedição de mercadorias.

A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Simone Sabin, destacou que a prefeitura deu todo o suporte necessário e auxiliou no desenvolvimento do projeto para que a empresa pudesse ampliar os investimentos e não precisasse remanejar o parque logístico para outro município. "A Multisider vem crescendo muito, até porque o boom do momento são aços e metais para a indústria. Por isso, chamamos os sócios para conversar, eles trouxeram uma proposta de crescimento muito interessante, que vai gerar muitos empregos, renda e riqueza no nosso município, além de um incremento na arrecadação direta e indireta", destacou Sabin.

Segundo a sócia proprietária da Multisider, Marciane Borgheti, Canoas é uma cidade que possui infraestrutura e ambiente propícios para o crescimento, com mão de obra qualificada e um cenário convidativo para os negócios. "Somos de Canoas, a nossa história está aqui e continuará sendo escrita aqui. Tivemos tratativas com outros municípios da região, mas entendemos que a economia de Canoas é bem desenvolvida e diversificada e contamos com o apoio da prefeitura para o crescimento da empresa", destacou.