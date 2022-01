Escola cívico-militar será instalada na cidade de Taquara

A cidade de Taquara será uma das cidades gaúchas a receber uma escola cívico-militar em 2022. O anúncio foi feito pelo governo federal nesta semana. Segundo a prefeita Sirlei Silveira a iniciativa de estabelecer uma escola com esse modelo veio através de mobilização de partidos políticos da base governamental, que defendem a pauta desde 2019.

A secretária de Educação, Cultura e Esportes, Carla Silveira, salienta que para o ano de 2022, na região sul do Brasil, somente 25 municípios foram contemplados com escolas cívico-militares. "Estamos no processo de estruturação de todo o trâmite que compreende a consulta popular, a organização de onde vai ser esta escola, todo planejamento pedagógico para podermos concretizar o quanto antes este sonho da Administração Municipal em prol dos taquarenses", revela Carla. A secretária frisou ainda que a adesão ao programa federal se deu pelo custeio de todo recurso. "Existe o programa estadual também, mas como os municípios têm que fomentar os recursos optamos em fazer adesão ao federal porque recebemos todo o recurso para o custeio da escola", reitera.

"Queríamos uma escola desta conjuntura em nossa cidade, onde os ensinamentos pedagógicos se mesclam com a formação cidadã de nossas crianças. Estamos muito felizes, pois o nosso esforço está valendo muito a pena e quem ganha é a comunidade", destaca a prefeita Sirlei Silveira. Ainda não foi definida qual escola vai receber esse modelo de ensino.