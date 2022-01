Custo da cesta básica de São Leopoldo tem queda no início de janeiro

No primeiro mês de 2022, a pesquisa feita pelo Procon de São Leopoldo mostrou que o preço da cesta básica mais barata ficou no valor de R$ 609,10. Levando em conta os supermercados na região central do município, tendo 27 produtos que compõem a lista, o custo da cesta básica na cidade teve uma diminuição de 3,5% em relação a dezembro, que custava R$ 628,28.

De acordo com a pesquisa, as principais reduções foram no quilo da salsicha avulsa, em 89%, e do quilo do tomate, com queda de 40%. Por outro lado, houve um aumento no quilo da banana, que dobrou de preço, seguido da dúzia de ovos, com 40%.

A diretora do Procon, Neusa Azevedo, informa que esta pesquisa e as fiscalizações são fundamentais. "Solicitamos a apresentação das notas fiscais de compra para os comerciantes onde são analisadas e calculadas minuciosamente para verificar se há abusividade no do lucro no preço de venda comercializado ao consumidor final", destacou Neusa. Os preços praticados se referem a data da realização da pesquisa, bem como disponibilidade de estoque dos produtos e podem apresentar variações de preços após este período.