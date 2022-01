Cirurgias no hospital de Taquari são retomadas

As cirurgias no Hospital São José de Taquari foram retomadas nesta semana. Foram realizados oito procedimentos, todos com recursos do município. Até o fim do mês a previsão é da realização de 30 cirurgias.

Além desses procedimentos, nos primeiros dias de janeiro já foram realizadas 50 endoscopias e 30 colonoscopias. Esses procedimentos foram possíveis após uma obra de ampliação e modernização do bloco cirúrgico, finalizada em setembro do ano passado.

Foram investidos, R$ 939.8 mil na obra e R$ 98.2 mil no mobiliário. No ano de 2021, foram realizados cerca de 350 procedimentos cirúrgicos. Além da adequação do espaço do bloco cirúrgico às normas atuais e a ampliação, foram feitas salas para exames de endoscopia, colonoscopia, traumatologia, urologia, vascular e cirurgia geral.