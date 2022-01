Caxias do Sul anuncia a criação de fundo voltado ao fomento da reciclagem

A lei que criou o Fundo Municipal de Fomento à Reciclagem (EcoFundo), em Caxias do Sul, passou por alterações propostas pelo município e aprovadas pela Câmara de Vereadores. A nova legislação foi sancionada pelo prefeito, Adiló Didomenico.

A partir de agora, haverá o repasse anual de cerca de R$ 270 mil para cooperativas de reciclagem cadastradas no município. Os resíduos seletivos coletados pela Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) são entregues às associações de recicladores conveniadas, seguindo orientações da Secretaria do Meio Ambiente. Os recursos serão, inicialmente, distribuídos entre 11 recicladoras cadastradas para aplicação em melhorias das estruturas das cooperativas.