Material escolar tem aumento de até 30% em Sapiranga

A venda de material escolar já começou e os pais buscam promoções para amenizar os custos. Com os valores elevados, na comparação a anos anteriores, é importante pechinchar e encontrar as melhores alternativas. A estimativa dos lojistas de Sapiranga é de que os preços estejam cerca de 20% a 30% mais elevados. Por conta disso, a intenção do comércio é organizar liquidações a partir de estoques adquiridos ainda com o preço antigo.

"Houve uma alta significativa dos preços. O setor foi ainda mais impactado porque boa parte dos produtos escolares são importados e com a alta do dólar, acaba encarecendo demais estes itens", comenta o sócio-diretor de uma rede de lojas em Sapiranga, Vitor Nestor Alves. Segundo o empresário, os primeiros dias de janeiro apresentaram baixa procura pelos consumidores, o que é considerado normal devendo o movimento aumentar mais próximo da data de retorno às aulas.

Entre as tendências dos fabricantes estão, mais uma vez, o uso de personagens conhecidos de crianças e adolescentes. Itens de influenciadores digitais e unicórnios estão entre os preferidos das crianças. As categorias mais procuradas de papelaria para a volta às aulas são canetas, lápis, bolsas e mochilas escolares e estojos.