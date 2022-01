Pelo terceiro ano consecutivo, o município de Vera Cruz decreta situação de emergência em razão da estiagem. A assinatura do documento ocorreu no gabinete do prefeito. O laudo técnico de perdas, elaborado pela secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente em conjunto com Sindicato dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar e Emater/RS-Ascar estima que a quebra na produção tenha gerado um prejuízo de mais de R$ 12 milhões, quase metade dessa perda, R$ 5,9 mi, ocorre somente na produção de milho em grão. As perdas na produção agrícola até o momento variam entre 25% e 35% e estão concentradas nas culturas do arroz, soja e milho. O levantamento aponta ainda perdas na produção de leite. Segundo a Emater, os prejuízos levam em conta a baixa produção das culturas já plantadas devido à falta de chuvas para o desenvolvimento. Se consideradas as culturas que não chegaram a ser semeadas, os prejuízos são ainda maiores.