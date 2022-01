Bagé firma convênio para ponto de coleta de sangue

Um convênio foi confirmado entre a prefeitura de Bagé, Santa Casa de Bagé, Hemocentro de Pelotas (Hemopel) e governo do Estado. Esta ação permite que os municípios que fazem parte da 7ª Coordenadoria de Saúde não precisem mais se deslocar para Pelotas para a doação de sangue.

Haverá possibilidade de doação uma vez por semana em Bagé, dentro dos próximos dias, já que que é necessário juntar toda documentação e, além disso, capacitar seis funcionários para a retirada de sangue, dois enfermeiros e quatro técnicos em enfermagem. "A iniciativa visa a facilitar a vida do cidadão e potencializar a captação de sangue no Estado. Com esse ponto, vamos aumentar a coleta de sangue na região sul, pois Bagé é uma cidade polo", explicou Arita Bergmann, secretária estadual da Saúde.

Os moradores de Aceguá, Lavras do Sul, Candiota, Hulha Negra e Dom Pedrito são os que poderão doar em Bagé. O ponto de coleta será implementado nas dependências da Santa Casa de Caridade, a partir das próximas semanas.