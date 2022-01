Canil de Pelotas vai passar por obras de readequação

O Canil de Pelotas vai passar por obras. A definição ocorreu em ato simbólico no Paço Municipal, quando a prefeita Paula Mascarenhas assinou contrato com uma empresa, vencedora do processo licitatório, assegurando a execução do projeto. A obra está orçada em R$ 545 mil.

O projeto, desenvolvido em parceria pelas secretarias de Qualidade Ambiental e de Saúde, prevê a reforma das instalações elétricas, das baias internas e externas que recebem os cães, melhorias em banheiros e vestiários, criação de novos depósitos, refeitório e estrutura para a parte administrativa. Além disso, também serão construídos canis externos, ampliando a estrutura, e realizada a troca do telhado e a pintura completa do prédio.

As obras devem ser iniciadas nas próximas semanas. A previsão é que as intervenções no Canil sejam concluídas no segundo semestre deste ano. "O Canil tem uma estrutura antiga, e nós queríamos há muito tempo ampliar e vamos conseguir fazer isso, o que me deixa muito feliz", destacou Paula durante a reunião. Ainda, de acordo com a prefeita, o diferencial desse projeto foi o envolvimento das duas pastas que tratam com os animais no município.