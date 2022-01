Estudo para reforma do Porto Velho de Rio Grande tem avanço

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg), através da Escola de Engenharia, contribuirá com na revitalização de uma importante parte da cidade do Rio Grande, o cais do Porto Velho, que será recuperado junto com o projeto de revitalização do centro histórico do município. A ordem de serviço foi assinada pela universidade e a Portos RS no início do ano.

O professor e coordenador do projeto, Waldir Terra Pinto, explica que, no problema específico do cais do Porto Velho, por volta do ano 2000, foi constatada a ruptura de um trecho de aproximadamente, 120 metros. A superintendência solicitou um estudo visando a proposição de uma obra emergencial para conter a ruptura do cais. O resultado do estudo foi um projeto emergencial para interromper o processo de ruptura.

No final de 2019, houve um contato da Portos RS com a Escola de Engenharia para a retomada dos estudos, em função da necessidade de garantir a integridade do cais no contexto do projeto de revitalização do centro histórico da cidade. "Portanto, na realidade, houve uma retomada da parceria que foi formalizada pelo convênio", esclarece Waldir.

A duração do convênio é de 12 meses e segundo o professor, a revitalização do centro histórico da cidade é um projeto que vai muito além do objeto do convênio, que se limita à região do cais. No entanto, o cais e os armazéns do Porto Velho são elementos centrais do projeto de revitalização. "A garantia de integridade do cais é fundamental para viabilizar o projeto. Neste contexto, o estudo vai determinar as condições atuais do cais e propor obras de intervenção que garantam a estabilidade e segurança para atender as demandas do projeto de revitalização", afirma Waldir.

Segundo o professor Cezar Bastos, atual diretor da Escola de Engenharia, a contribuição da universidade na construção da infraestrutura portuária de Rio Grande remonta ao início da Furg. "Através da sua Divisão de Pesquisa e Orientação Industrial, a Furg prestou, na década de 1970, suporte tecnológico à construção dos principais terminais do Superporto. Nos anos 1990, tivemos participação no projeto de modernização do Porto Novo. Já nos anos 2000, além do projeto emergencial de recuperação do cais do Porto Velho, a universidade também esteve na obras de ampliação dos Molhes da Barra do Rio Grande e da infraestrutura de implantação do Polo Naval", relembra Cezar.