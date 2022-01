Nova fase do auxílio emergencial de Canoas recebe 11 mil inscrições

A secretaria municipal de Governança e Enfrentamento à Pandemia confirmou, nesta quarta-feira (12), que o programa auxílio emergencial canoense de 2022 recebeu 11.189 inscrições, sendo 8.830 consideradas válidas. Desse total, 7.435 são mulheres e 1.395 homens.

Ao todo, serão beneficiadas até cinco mil pessoas em situação de vulnerabilidade social, com renda per capita máxima de até meio salário mínimo. Os selecionados serão escolhidos por um comitê técnico criado pela prefeitura com base em uma série de critérios, como valor da renda per capita, número de filhos em idade escolar, famílias que não recebem nenhum tipo de auxílio governamental, mulheres chefes de família, desempregados, entre outros.

A lista dos selecionados será divulgada no dia 18 de janeiro, no site da prefeitura. A partir da seleção, o próximo passo será o envio das listas para confecção dos cartões Banricard e TEU, que garantem os benefícios. Em seguida, ocorrerá a entrega dos cartões aos selecionados que ainda não contam com os serviços, assim como os cronogramas com as datas para o início dos trabalhos à comunidade.

O programa, instaurado no ano passado, fornece uma ajuda financeira de R$ 200,00 mensais, auxílio transporte de R$ 96, além de curso de qualificação profissional. Em contrapartida, os beneficiários devem fazer 4h mensais de serviços à comunidade, como jardinagem, limpeza ou manutenção, em postos de saúde e escolas, como forma de inclusão no mercado de trabalho. O benefício terá duração de três meses, renováveis por mais três.