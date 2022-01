Azul suspende voos entre Santa Maria e Florianópolis

No sábado, um novo horário havia sido incluído na grade de voos A Azul Linhas Aéreas informou que os voos diretos entre Santa Maria e Florianópolis estão suspensos por tempo indeterminado devido ao aumento de casos de Covid-19. Desde 21 de dezembro, a companhia aérea realizada dois voos semanais entre a cidade gaúcha e a capital catarinense. No entanto, desde o início da semana a ligação foi suspensa.

“O cancelamento dos voos não ocorre devido à falta de demanda. Inclusive, todos os voos até o final de janeiro já estavam lotados, com as passagens vendidas. Mas, infelizmente, com o aumento de casos de Covid-19, a Azul nos contatou e informou sobre a decisão, que vale por tempo indeterminado. As pessoas que compraram passagens para esse voo devem contatar diretamente a companhia aérea para conversar sobre a situação de reagendamento da viagem”, comenta o superintendente de Operações Aéreas, Aleques Martins. Apesar da suspensão dos voos entre Santa Maria e Florianópolis, os voos diários entre o município e Porto Alegre seguem em funcionamento e também são disponibilizados pela Azul Linhas Aéreas