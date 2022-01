Trecho da BR-471 em Santa Cruz do Sul passa por obras

A prefeitura de Santa Cruz do Sul iniciou, nesta quarta-feira (12), o trabalho de recuperação de mais um trecho da BR-471. A ação faz parte de um conjunto de intervenções na extensão da rodovia que corta o município.

Conforme a engenheira civil da Secretaria de Obras e Infraestrutura, Roseli Maria Brochier Kist, o trecho a ser recuperado tem 375 metros de extensão, junto ao trevo com a rua Coronel Rafael Oscar Jost. O serviço começou com o corte do asfalto e a escavação para substituição do material da base da pista. Conforme Roseli Kist, a medida é necessária porque a base do pavimento, naquele trecho, perdeu sua capacidade estrutural com o passar do tempo.

Concluídas estas etapas, será feita a compactação com rolo compactador e a finalização, com a aplicação da camada de concreto. Antes da finalização, o tráfego para veículos deverá ser liberado por alguns dias, para a consolidação e verificação da eficiência da compactação da base.

A obra, orçada em R$ 750 mil, tem prazo para a conclusão de 30 dias. Durante o período dos serviços, haverá modificações no tráfego de veículos no trecho, com a utilização das vias laterais da BR-471, conforme informação do Departamento de Trânsito da prefeitura.