Contrato com empresa de estacionamento rotativo é renovado em Santo Ângelo

A prefeitura vai prorrogar o contrato de concessão com a empresa responsável pelo estacionamento rotativo em Santo Ângelo por 120 dias. O contrato encerra no próximo dia 17. A decisão foi anunciada pelo prefeito em exercício, Volnei Teixeira, após um debate sobre a questão com vereadores e representantes das entidades de classe do comércio local.

De acordo com Volnei, o prazo permitirá que o Executivo elabore uma proposta de edital que contemple as sugestões apresentadas pela Câmara de Vereadores, Acisa, Sindilojas e CDL, para o aprimoramento na prestação do serviço. "Haverá ajustes e adequações nesta nova concessão. Estamos trabalhando junto com o prefeito Jacques Barbosa na condução das conversações com os segmentos representativos, e ele assegurou um processo licitatório que contemple as sugestões", argumentou o prefeito em exercício.