Rio Grande deve investir R$ 450 mil na agricultura familiar

O município de Rio Grande deve aplicar este ano R$ 450 mil para a compra de até 65 toneladas de alimentos produzidos por agricultores familiares do município para a merenda escolar. Em cifras, isso representa um aumento de 50% dos recursos destinados aos produtores por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). No mês de fevereiro serão realizadas reuniões específicas com grupos de produtores das regiões da Palma, Arraial, Ilha dos Marinheiros e Quinta para apresentar e ajustar as metas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

No ano passado mais de 42 toneladas de alimentos de 24 famílias da agricultura familiar foram fornecidas para 46 instituições de ensino do município. Conforme os dados da Emater/Ascar e da Secretaria de Pesca, Agricultura e Cooperativismo em 2021 foram destinados aproximadamente R$ 300 mil para a compra da produção dos agricultores inscritos no programa. Com o novo aporte de recursos a expectativa é aumentar a cobertura e alcançar todas as 75 escolas municipais. O número de fornecedores também deve aumentar.