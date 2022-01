Prefeitura de Estrela autoriza a realização de rodeio, que começa nesta sexta-feira

Será realizado, de sexta-feira (14) a domingo (16), o XXV Rodeio Crioulo Estadual CTG Estrela do Rio Grande. O tradicional evento, que não ocorreu em 2021 em razão da pandemia, retorna este ano no Parque de Rodeio, sede do Estrela do Rio Grande, na rua Jacob Hallmann, 281, Centro.

O evento organizado pelo CTG local, cujo o patrão é Jorge Werle e tem Irno Zart como capataz campeiro, reunirá mais uma vez peões, prendas - mais de 200 laçadores já premiados - e amantes do tradicionalismo de diversos locais do Rio Grande do Sul. Mais de 20 municípios deverão estar representados apenas nas provas campeiras de montaria, laço, rédeas e outras típicas da tradição gaúcha, sempre uma atração ao grande público, e que distribuirá mais de R$ 20 mil e troféus em premiação aos melhores. Haverá praça de alimentação no local e outras atrações.

Entre os protocolos sanitários está a obrigatoriedade da utilização de máscaras e disponibilidade de recursos de higienização pal. "Esperamos um grande evento, que ainda não será do tamanho que pode em razão da pandemia, mas que pelo nosso envolvimento, promete ser de muita qualidade, do tamanho que a tradição gaúcha e também nossa do CTG merece", destaca ela.

O primeiro evento está agendado para sexta-feira, às 15h. O ingresso nos três dias custará R$ 5 e contará com a colaboração da Apae de Estrela, que se beneficiará com 50% da renda arrecadada com os bilhetes. A abertura oficial, no entanto, só ocorrerá no domingo, às 13h, dia de maior movimento, presença de delegações visitantes e principais provas. Entre elas a final do 2º Duelo das Estrelas do Rio Grande, disputada somente por mulheres. Inscrições antecipadas podem ser realizadas até esta quinta-feira (13). No dia os valores terão acréscimos.