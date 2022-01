Projeto de parque eólico é apresentado em Westfália

A Certel esteve reunida recentemente com os poderes Executivo e Legislativo de Westfália, com o objetivo de detalhar sobre o projeto eólico Harmonia, iniciado em outubro e que visa medir as condições do vento para gerar energia elétrica. O estudo está sendo realizado através de uma torre com 120 metros de altura, numa região que engloba os municípios de Westfália, Teutônia e Imigrante. Caso as condições sejam favoráveis, a empresa pretende implantar um parque eólico com geração de 40 megawatts, o que atenderia aproximadamente 40% da potência demandada pelos seus associados atualmente.

O diretor de geração, comercialização e mercado de energia da Certel, Julio Cesar Salecker, esteve acompanhado por gestores e colaboradores da cooperativa para apresentar o projeto. "Além de investir em pequenas centrais hidrelétricas, a Certel vem abrindo leque para as demais fontes limpas e renováveis. Já estamos trabalhando a fonte solar, com dois projetos executados e mais uma opção que será apresentada em breve aos associados, e agora iniciamos os testes para gerar energia através do vento", relata.

O prefeito de Westfália, Joacir Antônio Docena, classifica o projeto como de suma importância, comparando-o com uma semente que está sendo plantada e que trará bons frutos para toda região. "Será um grande marco para Westfália, pois haverá um importante retorno de impostos e também poderemos incrementar o turismo no município", assinala. Já o presidente da Câmara de Vereadores, Renato Gaspar Herbert, a região que está sendo estudada apresenta grande potencial para a implantação de aerogeradores, pois conta com bastante vento e uma temperatura 5º C menor do que na planície do município.