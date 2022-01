Santa Clara do Sul vai lançar roteiro turístico no aniversário de 30 anos, em março

A pequena cidade de Santa Clara do Sul trabalha para também se tornar referência na área do turismo. E uma das ações é a criação do primeiro roteiro turístico, que fará parte de um projeto maior composto por circuitos de caminhadas, trilhas, cicloturismo e demais rotas voltadas ao turismo religioso, cultural, gastronômico, esportivo e de ecoturismo, intitulado "Caminhos de Santa Clara".

Denominado de "Aromas e Sabores na Cidade das Flores", o roteiro teve o último teste antes da inauguração. O lançamento oficial ocorrerá durante a programação de aniversário dos 30 anos do município, comemorados em março deste ano. Em torno de 60 pessoas participaram do teste, totalizando um público superior a 300 turistas que já visitaram e conheceram os empreendimentos e potencialidades locais.

O roteiro inclui a visitação a 12 empreendimentos locais, começando pela visitação ao pórtico de entrada da cidade, um delicioso café colonial, muito aprendizado sobre o manejo e produção de flores, uso consciente e sustentável de roupas, degustação de cervejas e a visitação da Igreja da Matriz. Tudo isso no período da manhã.

No período de meio-dia, o típico almoço alemão colonial regado a chopp e muita conversa. Durante a tarde, os turistas seguem conhecendo mais dos encantos da cidade, parando na Casa do Artesão e no museu da Biblioteca Municipal, além de roteiros gastronômicos. No fim do dia, o encerramento das atividades ocorre em um sítio, que tem como foco a produção de alimentos orgânicos, colha e pague, visitação e interação com animais do campo e um divertido passeio de carroça puxada a trator pela propriedade da família.

O prefeito Paulo Kohlrausch destaca que o intuito é transformar Santa Clara do Sul numa cidade turística. "Esse é o começo de uma caminhada longa e desafiadora no sentido de viabilizar uma alternativa consistente de sustentabilidade econômica e ambiental para Santa Clara do Sul", menciona.