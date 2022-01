Comitiva da Festa da Uva vai passar por praias do litoral

A Festa da Uva 2022 vai invadir o litoral gaúcho neste sábado e domingo. A comitiva irá percorrer cinco praias para divulgar o evento. O roteiro inicia por Curumim. Depois segue para Arroio do Sal e Areias Brancas. No domingo, o grupo segue para Capão da Canoa e Atlântida.

A comitiva, composta pela rainha Pricila Zanol, princesas Bianca Fabro Ott e Bruna Mallmann, o embaixador digital da festa, Pedro Pastore, embaixatrizes, e integrantes da Comissão Comunitária e Social da Festa, irá distribuir picolé de uva, abanadores de papel com a programação e um brinde especial para quem cantar um trecho da música tema desta edição. A exemplo do que aconteceu em dezembro, quando foi realizada a Carreata das Soberanas e Embaixatrizes no Centro de Caxias, uma pequena amostra da Festa será levada ao litoral.

A ação, promovida pela Diretoria da Juventude, integra o calendário de divulgações do evento. "Um grande público veraneia no litoral gaúcho. A Festa da Uva vai ao encontro deles, em um momento de alegria e descontração, para divulgar a nossa cidade e a 33ª edição do evento", conta Andréia Copini, diretora da Juventude. A Festa da Uva 2022 será realizada de 18 de fevereiro a 6 de março.