Parceria leva prática esportiva às areias do Litoral Norte gaúcho

A secretaria estadual do Esporte e Lazer, em parceria com o Sesc/RS, oferece uma série de serviços gratuitos no litoral gaúcho por meio das arenas esportivas. Até 1º de março, serão realizadas atividades de esporte, lazer e bem-estar na beira das praias de Tramandaí, Torres e Xangri-Lá. A programação integra o projeto RS Verão Total.

Os serviços são gratuitos e oferecidos sempre às sextas-feiras, aos sábados e domingos, das 9h às 19h30, em Torres, na Praia Grande, e das 8h às 19h30, em Tramandaí (Casa da Praia Sesc, na avenida Beira-Mar, 2015) e Xangri-Lá (em frente à Saba). Estão disponíveis quadras para prática de beach tennis, vôlei de praia, futevôlei e futmesa, além de oficinas destas modalidades esportivas, quick massagem (massagem rápida) e banho acessível para pessoas com deficiência, por meio do empréstimo de cadeiras anfíbias. A participação nas ações precisa ser agendada pelos veranistas nos locais onde ficarão instaladas as casas de verão.

De acordo com o secretário do Esporte e Lazer, Danrlei de Deus, fomentar a prática esportiva no Rio Grande do Sul é prioridade para a pasta. "Porém, no verão, proporcionar à população que frequenta o litoral gaúcho atividades de qualidade no que diz respeito ao esporte e ao lazer é algo primordial para nós. Portanto, as Arenas Esportivas têm o intuito de ofertar gratuitamente inúmeros serviços à população, como vôlei de praia, beach tennis, futevôlei, futmesa, quick massagem, banho acessível e oficinas esportivas", afirma.