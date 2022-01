Pista do aeroporto de Passo Fundo passa por levantamento topográfico

Servidores técnicos do Instituto de Cartografia da Aeronáutica (ICA) estão em Passo Fundo, nesta semana, fazendo as medições e marcações na pista antes de outro órgão vinculado a Aeronáutica realizar o voo que dará a autorização para a retomada do funcionamento do aeroporto. Entre esta terça (11) e a quinta-feira (13), servidores técnicos estão trabalhando no levantamento topográfico e nas marcações da pista do Aeroporto Lauro Kortz.

O trabalho dos técnicos do ICA foi acompanhado pelos secretários Municipais de Obras, Rubens Astolfi; e pelo de Transportes e Serviços Gerais, Alexandre de Mello; que compõem o Grupo de Trabalho criado pela prefeitura para participar de todas as etapas até a liberação de todas as atividades no aeroporto. "Este grupo tem feito um trabalho muito importante, porque apesar das aferições e das liberações serem responsabilidade do governo federal e dos órgãos nacionais competentes, o município pode colaborar em outras frentes de ação, que é o que vem ocorrendo", disse o prefeito, Pedro Almeida.

Conforme Astolfi, o ICA é responsável pelos levantamentos topográficos e pela conferência das marcações do PAPIs - os equipamentos de segurança que já foram aferidos pelo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta) recentemente. "Os técnicos do Instituto estão fazendo as conferências do nivelamento da cabeceira e das áreas da pista, de manobra e do pátio, além de marcarem o ponto de origem, que é o ponto mais importante para permitir o voo-teste", explicou o secretário de Obras, complementando que este tipo de trabalho topográfico serve de base para o mapeamento da nova estrutura do aeroporto. "Esta etapa antecede o voo-teste de homologação da pista, que é a última fase antes da liberação dos voos comerciais".