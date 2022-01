Áreas de parque em Canoas passam por revitalização

A prefeitura de Canoas deu início à revitalização do Parque Eduardo Gomes, no Centro. A ação, realizada pela secretaria do Meio Ambiente, contempla melhorias na pista de caminhada, a poda de árvores secas, jardinagem, corte da grama, além da instalação de novas lixeiras e a colocação de 30 vasos grandes com figueiras e cicas. Em parceria com a secretaria de Serviços Urbanos, também serão realizadas melhorias no sistema de iluminação do parque.

De acordo com o secretário do Meio Ambiente, Paulo Ritter, o cuidado com os espaços públicos de lazer é uma das metas para esse ano. "Estamos com foco em cuidar dos parques e praças da cidade. O Eduardo Gomes é um espaço importante de lazer e descanso para os canoenses, por isso, estamos fazendo esse mutirão para que fique do jeito que os moradores merecem", destacou.

Moradora do bairro Niterói, a canoense Magali Farina realiza caminhadas semanais no Parque e reconhece os cuidados que o local vem recebendo. "Eu acho bem bacana essas ações, na verdade, pelo que eu vejo, o parque está sempre bem cuidado, esses serviços mais pontuais são importantes, mas, em geral, aqui está sempre limpo e agradável", destacou. A pasta também pretende realizar o plantio de 300 novas árvores no início do outono, época mais adequada devido ao clima.