Bento Gonçalves vai decretar situação de emergência pela seca

Em reunião realizada na prefeitura de Bento Gonçalves nesta terça-feira (11), ficou definido que o município irá decretar situação de emergência por causa da estiagem. A falta de chuva regular, aliada com as altas temperaturas das últimas semanas, causam grande prejuízo para a agricultura. O momento foi analisado durante o encontro, que contou com a participação do prefeito Diogo Siqueira, secretários municipais, Defesa Civil e entidades.

Segundo laudo da Emater, estima-se um prejuízo no setor primário R$ 37 milhões, com uma perda de 20 a 25% da produção. Sendo afetados o cultivo da uva, outras produções, como pêssego, laranja, bergamota, ameixa e outros, olerícolas e o milho. "O papel da Emater é de estar próximo auxiliando o produtor e também fornecendo embasamento técnico para que o poder público possa tomar decisões. Fizemos um levantamento junto aos produtores, cooperativas e agricultores para apresentar e referendar as informações com todos", destaca o chefe do escritório local da Emater Thompsson Didoné.

O decreto será remetido para avaliação e homologação junto aos governos estadual e federal. Em caso de homologação do decreto, a Prefeitura poderá encaminhar medidas para auxiliar os produtores. "Desde o ano passado estamos nos reunindo com as equipes para avaliar a situação dos distritos neste período de estiagem, e junto com os setores que atendem os agricultores chegamos a conclusão da necessidade de decretar emergência, visando principalmente auxiliar os pequenos produtores, que já registram perda da sua produção. Uma decisão tomada com embasamento técnico e em conjunto com os sindicatos e visando minimizar o dano humano", destaca o prefeito.