Caminhão-pipa do Exército é usado para levar água a localidades de Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria segue com as entregas de água potável. Com o aumento no número dos pontos de distribuição nos nove distritos e em quatro bairros do município, a Defesa Civil de Santa Maria recebeu o apoio do Exército Brasileiro. Na manhã desta terça-feira (11), um caminhão-pipa do Exército, acompanhado de uma equipe da Defesa Civil, levou 12 mil litros de água para abastecer cisternas e caixas d'água no distrito de Passo do Verde.

A superintendente da Defesa Civil municipal, Gesabel Miquéia Pretto dos Santos, explica que a logística de entrega de água é coordenada pela Defesa Civil com o apoio do Exército Brasileiro e o auxílio da prefeitura. "Todos os dias estamos recebendo mais solicitações para a entrega, principalmente no interior. Nossa preocupação é poder atender a todas as famílias, por isso, o apoio do caminhão-pipa do Exército Brasileiro é de extrema importância. Agora, com dois veículos, é uma garantia de um abastecimento mais completo", lembra Gesabel.

Na segunda-feira (10), a Defesa Civil entregou 14 mil litros de água potável nos distritos de Passo do Verde e Santo Antão. De 1º a 11 de janeiro, já foram distribuídos mais de 62 mil litros de água. Desde o início de dezembro de 2021 até esta terça-feira (11), já são 75 pontos de abastecimento, para cerca de 124 famílias, totalizando 524 pessoas do município. Os nove distritos do Interior recebem água - Arroio Grande, Arroio do Só, Boca do Monte, Pains, Palma, Passo do Verde, Santa Flora, Santo Antão e São Valentim. Já na área urbana, a distribuição de água ocorre em quatro bairros de Santa Maria: Camobi, Campestre do Menino Deus, Km 3 e Pé de Plátano.